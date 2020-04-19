Kars'ta halı yıkayan yaşlı kadına, bekçi yardım etti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, gerek emniyet ekipleri gerekse de jandarma ekipleri tarafından, koronavirüs nedeniyle risk grubunda bulunan vatandaşlara yardım eli uzatılıyor...

HALI YIKAYAN YAŞLI KADINA BEKÇİDEN YARDIM

İlçede gezen bekçi, evinin önünde çalışan 65 yaş üzerinde bir kadını fark edince yanına gitti. Bekçi, yaşlı kadının işini bitirip bir an önce evine dönmesi için kolları sıvadı.

Yaz temizliği yapan teyzenin halılarını yıkayan bekçinin gösterdiği davranış, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Evinin önünde halı yıkayan yaşlı kadına, bekçi yardım etti ViDEO