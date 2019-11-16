Evinin önünde duran mendilci Google'da ortaya çıktı

İngiliz askeri istihbaratçı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölü bulunduğu sokakta bir yıl boyunca mendil satıp, olaydan önce aniden ortadan kaybolan gizemli mendilcinin fotoğrafına, Google’dan ulaşıldı.

GİZEMLİ MENDİLCİ

Beyaz Miğferler'in kurucusu ve eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölü bulunduğu Karaköy, Ali Paşa Medresesi Sokak’ta bir yıl boyunca her gün aynı yerde oturup mendil satan ve İngiliz istihbarat subayının ölümünden bir hafta önce ortadan kaybolan gizemli mendilci, hala bulunamadı.

Polis ekipleri, Suriyeli mendilci “Muhammed” hakkında inceleme başlattı.

DÜZGÜN BİR ARAPÇASI VARDI

Ekipler, önceki gün mendilciyi tanıyan Karaköy esnafının ifadesine başvurdu. Esnafın anlatımına göre gizemli mendilci, her sabah saat 08.00 sıralarında Ali Paşa Medresesi Sokağı’na gelip ajan Le Mesurier’in hem ev hem ofis olarak kullandığı binanın olduğu sokağın başında gün boyunca bekliyordu. Bir yıl boyunca yaz kış demeden neredeyse her gün sokağa gelen mendilci, esnafın anlatımına göre sabahları tost yiyip kahve içiyordu. Eski kıyafetler giyen ve uzun sakal bırakan mendilci, aynı zamanda düzgün Arapça konuşuyordu.

AJANIN ÖLÜMÜNDEN 1 HAFTA ÖNCE ORTADAN KAYBOLDU

Karaköy esnafının anlatımına göre az Türkçe bildiği düşünülen mendilci, çevresiyle de pek sohbet etmiyordu. Adının “Muhammed” olduğunu söyleyen mendilci, her gün saat 16.00 sıralarında sokaktan ayrılıyordu. Mendilci, Le Mesurier’in ölümünden bir hafta önce ortadan kayboldu. Aynı bölgede 33 yıldır dolaşarak mendil sattığını söyleyen Orhan Fikilli, her gün yaklaşık beş defa Ali Paşa Medresesi Sokak’tan geçtiğini belirtti. Bir yıl boyunca Suriyeli Muhammed’i gördüğünü söyleyen mendilci Orhan Fikilli, “Ben yıllardır Karaköy bölgesinde mendil satarım. Yaşım büyük olmasına rağmen sokakları dolaşırım. Çantamdaki mendilleri satmaya çalışırım. Yaklaşık bir yıldır sabahları sokaktan geçtiğimde Suriyeli mendilciye selam verirdim. Sadece ‘merhaba’ derdi. Başka bir şey söylemezdi. Ama güzel Arapça konuşuyordu. Hep aynı yerde bekliyordu. Benden genç olmasına rağmen hiç sokakları dolaşmazdı. Hep aynı yerde otururdu. Bizimle pek konuşmadı. Önünde bir tezgâhı vardı.” dedi.

GOOGLE'DA YÜZÜ NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ

Polis ekipleri konuyla ilgili incelemesini sürdürürken, gizemli Suriyeli mendilcinin fotoğrafı Google sokak görüntülerine yansıdı. Görüntülerde mendilcinin, Le Mesurier’in evinin olduğu sokağın başında oturduğu ve mendil sattığı görülüyor. Mahalle sakinlerinin teşhis ettiği mendilci Muhammed’in yüzü fotoğraflarda net bir şekilde görülüyor.

YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANINCA ARKADAŞINDA KALMAYA BAŞLADI

Bu arada, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Le Mesurier’in İsveç asıllı eşi Emma Hedvig Christina Winberg’in, Beyoğlu bölgesinde bir arkadaşının evinde kaldığı öğrenildi. Polis ekipleri; olay günü Winberg’in saati, yüzüğü ve bir miktar parasına el koymuştu. Polisler, önceki gün Winberg’i arayarak gelip eşyalarını almasını söyledi. Ancak Winberg’in, ‘güvenlik’ gerekçesiyle karakola gitmediği öğrenildi.

ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE DOKTORA GİTTİ

Le Mesurier’in İstanbul Büyükada’daki kiralık evinde temizlikçi olarak çalışan Gül Feyzullaheva, İngiliz Daily Mail gazetesine konuşurken, eski askerin ölmeden bir gün önce yüksek tansiyon şikayetiyle doktora gittiğini söyledi. Le Mesurier’in hafta sonunu eşi Emma Winberg ile geçirdiğini söyleyen Feyzullaheva, bu süreçte çok keyifsiz ve stresli olduğunu belirtti. Feyzullaheva’nın ifadesine göre, hastanede tansiyonu 16/12 olarak ölçülen İngiliz, iğne olup ilaç aldıktan sonra eve geldi.