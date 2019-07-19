Evinin önünde fotoğraf çektirenleri ayrılıkla uyardı

Kuzguncuk... İstanbul'un en güzel semtlerinden biri. Tarihi evleri ve sakin yapısıyla en güzel sokakları içerisinde barındıran bu bölgenin sakinlerinin başları, evlerinin önünde fotoğraf çektirmek isteyenlerle belada.

Fotoğraf çektirmeye gelenlerden bıkan ev sahibi, kapıya “Burada fotoğraf çektirenler ayrılıyor” yazıp asarak, çiftleri kapısından uzak tutmaya çalışıyor.

FOTOĞRAF ÇEKTİRME UYARISI

Kapısındaki yazıyla dikkat çeken evin hemen yanındaki iş yerinde çalışan Fatma Babacan, komşusunun astığı yazıyla ilgili bilgi vererek, “Bu gelen insanlar var ya, gelinin damadın çevreleri kalabalık olduğu için gelip içeriye kadar çekim yapıyorlar. O da ‘Rahatsız oluyorum. Ne kastederek içeriye kadar çekiyorlar? Ben rahatsız oluyorum, çekmeyin burayı' diyor. Bağırıyor, çağırıyor ama ne fayda. Onun için bu yazıyı yazdı, gene anlamıyor millet. Onun için hiddetle bağırıyor. Buna çok karşı, gelen gelinlere, kalabalıklara” dedi.

Kuzguncuk'un fotoğraf çektirmek isteyenleri çektiğini belirten Babacan, “Bizim Kuzguncuk güzel bir yer olduğu için kasabamıza değişik fotoğraflar çekmek için geliyorlar. Genellikle şu karşı tarafı çekiyorlar. Renkli merdivenler var, orayı çekiyorlar. Bir de Bostan Sokak arkasında evler var, sıralı renkli evler. Orayı çekiyorlar. Bu (komşusu) çekilmesini hiç istemiyor. Çekilmesine karşı. ‘Niye çekiyorlar içeriye kadar girip' diyor. O yönden kızıyor” diye konuştu.