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Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Bursa'da Gökhan Tek (39), borç-alacak meselesinden aralarında husumet bulunan M.B. tarafından, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

DHA | 17.06.2019 - 02:05..
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İnegöl-Alanyurt Yolu’nda silahlı saldırı meydana geldi.Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Yürüyerek evine giden Gökhan Tek'in önü, daha önceden borç-alacak yüzünden kavgalı olduğu M.B. tarafından kesildi.Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

SİLAHLI SALDIRI

İki arasında çıkan tartışmada M.B., tabanca ile Tek'a ateş açarak kaçtı. Gökhan Tek, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler, polis ve sağlık akiplerine haber verdi. tek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Olay yerinde araştırma yapan polis, çevreden 10 adet kovan topladı. Hayati tehlikesi bulunan Gökhan Tek ameliyata alındı. Polis, şüpheli M.B.’yi yakalamak için soruşturma başlattı.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

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