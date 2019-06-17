Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

1 İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı Türkiye'nin tarihine geçen yayını yöneten İsmail Küçükkaya, programın sonunda adaylardan mini bir değerlendirme aldı.

2 İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği canlı yayının sonunda eşler ve çocuklar stüdyoya geldi.

3 İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı Binali Yıldırım, "Ulaşım benim işim tevazuya lüzum yok" deyince Ekrem İmamoğlu, "Sanki Cumhurbaşkanı ve yetkililere haksızlık yaptığını düşünüyorum" dedi.

4 İmamoğlu ve Yıldırım'ın çarpık kentleşme çözümü İBB Başkanı adayları İstanbul'daki çarpık kentleşme ve dikey mimari konusundaki çözümlerini açıkladı.

5 İmamoğlu ve Yıldırım'dan mal varlığını açıklama sözü İsmail Küçükkaya'nın sorusu üzerine iki aday da hem kendilerinin hem de aile bireylerinin mal varlıklarını açıklama sözü verdi.

6 Ekrem İmamoğlu İBB'nin vakıflarla ilişkisini yorumladı TÜRGEV'e yapılan 51 milyon liralık yardımı hatırlatan Ekrem İmamoğlu, "Vakıflarla ortak çalışılır ama yurdu İBB yapacak." ifadelerini kullandı.