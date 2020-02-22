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Evinin yandığını görünce, kalp kriziyle hayatını kaybetti

iresun'un Bulancak ilçesinde evinin yandığını gören kişi kalp krizi sonucu öldü.

AA | 22.02.2020 - 03:54..
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İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Okay'ın (65) babasından kalan iki katlı boş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bulancak Belediyesi itfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN HABERİYLE KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Yangını haber alarak olay yerine gelen İbrahim Okay ise bir süre sonra fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılan Okay hayatını kaybetti.

Bu arada, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar oluştu.

Evinin yandığını görünce, kalp kriziyle hayatını kaybetti

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