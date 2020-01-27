1 Evinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi Elazığ’da deprem sonrası yan yatan bina bugün iş makineleriyle yıkıldı. Evde oturan kadın, evin yıkılışını izlerken gözyaşlarına boğuldu.

2 Savcı, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

3 Ticaret sicili dijitalleştirildi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, kullanıcılara hızlı hizmet için arşiviyle birlikte dijitalleştirildi. 1957 yılından günümüze kadar yayınlanan toplam 17.6 milyon ilana ulaşabilmek artık çok kolay.

4 Şaha kalkan traktör 2 kişiyi üzerinden fırlattı Tekirdağ’da yaklaşık 2 tonluk kaya parçasının kaldırılması esnasında traktör, şaha kalktı. Ağırlık yapmaya çalışan 2 kişi traktörün üzerinden fırlayarak, olayı yara almadan atlattı.

5 62. Grammy Ödülleri kırmızı halı 62. Grammy Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Birbirinden şık kıyafetlerle kırmızı halıda boy gösteren ünlüler büyük ilgi gördü. İşte 62. Grammy Ödülleri kırmızı halı şıklığı...

6 İdlib'den 21 bin sivil daha göç etti Esad ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle İdlib'den, 21 bin kişi daha göç etmek zorunda kaldı.