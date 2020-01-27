Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem sonrası 3 bloktan oluşan Dilek Apartmanı'nın iki bloğu yıkılmış bir bloğu ise yan yatmıştı.
Kayma tespit edilen yan yatmış bloğun, kurtarma ekipleri tarafından iş makineleriyle bugün kontrollü şekilde yıkıldığı öğrenildi.
EVİN SAHİBİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Depremin yaşandığı gün evde olmayan Aysun Özdoğan evinin yıkılmasını gözyaşlarıyla izledi. Gözyaşları içerisinde evinin yıkıldığını izleyen kadını babası sakinleştirdi.
Evinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi