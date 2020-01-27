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Evinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi

Elazığ’da deprem sonrası yan yatan Dilek Apartmanı bugün iş makineleriyle yıkıldı. Evde oturan kadın, evin yıkılışını izlerken gözyaşlarına boğuldu.

İHA | 27.01.2020 - 13:37..
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Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem sonrası 3 bloktan oluşan Dilek Apartmanı'nın iki bloğu yıkılmış bir bloğu ise yan yatmıştı.

Kayma tespit edilen yan yatmış bloğun, kurtarma ekipleri tarafından iş makineleriyle bugün kontrollü şekilde yıkıldığı öğrenildi.

EVİN SAHİBİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Depremin yaşandığı gün evde olmayan Aysun Özdoğan evinin yıkılmasını gözyaşlarıyla izledi. Gözyaşları içerisinde evinin yıkıldığını izleyen kadını babası sakinleştirdi.

Evinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi

Evinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi

Evinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi

Evinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi

Evinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi

Evinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi

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