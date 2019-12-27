21,755 kez izlendi

1,391 kez izlendi

52,908 kez izlendi

7,211 kez izlendi

2,353 kez izlendi

Makas atıp kaza yaptı, polis gelince oğlunu bırakıp kaçtı

3,551 kez izlendi

1,320 kez izlendi

1 PKK'dan kaçan Mekiye ailesine kavuştu Çocuğunun dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 8 Eylül'de oturma eylemi başlatan Hüsniye Kaya, kızına kavuştu.

2 Evinin yolu karla kapanan engelliyi 2 kilometre taşıdılar Kayseri'de rahatsızlanan engelli H.K., eve ulaşım sağlanan patika yolun kar nedeniyle kapanması nedeniyle jandarma ekipleri tarafından 2 kilometre sedyede taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

3 Başörtülü kızlara saldıran sanık: Beni karıştırmışlar Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü genç kızlara saldıran sanık Semahat Yolcu, saldırının kendisi tarafından gerçekleşmediğini iddia etti.

4 Kazakistan'da 95 yolcusu bulunan uçak düştü Kazakistan'ın Almatı kenti yakınlarında 100 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim yerine düşerken, ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.

5 Samsun'da dört bara peş peşe silahlı saldırılar Samsun'da dört ayrı bara peş peşe yapılan silahlı saldırılarda dört kişi yaralandı.

6 Diyarbakır'da kucağında bebek olan anneye silahlı saldırı Diyarbakır'da bir kadın kucağında bebeği olduğu sırada evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.