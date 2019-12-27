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Evinin yolu karla kapanan engelliyi 2 kilometre taşıdılar

Kayseri'de rahatsızlanan engelli H.K., eve ulaşım sağlanan patika yolun kar nedeniyle kapanması nedeniyle jandarma ekipleri tarafından 2 kilometre sedyede taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

DHA | 27.12.2019 - 07:39..
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Sarız ilçesine bağlı Kırkısrak mahallesi Kocalar mezrasında oturan engelli H.K., evinde rahatsızlandı. Komşuları 112 Acil Servis'e haber verdi. Mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, Kocalar mezrasına ulaşımı sağlayan patika yolun kardan kapanması nedeniyle eve ulaşamadı.

ENGELLİ HASTANIN YARDIMINA JANDARMA YETİŞTİ

Bunun üzerine jandarmadan yardım istendi. Eve ulaşan jandarma devreyi ekibi, H.K.'yı sedye ile yaklaşık 2 kilometre yola kadar taşıyıp, ambulansa ulaştırdı. H.K., ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

Evinin yolu karla kapanan engelliyi 2 kilometre taşıdılar

Evinin yolu karla kapanan engelliyi 2 kilometre taşıdılar

Evinin yolu karla kapanan engelliyi 2 kilometre taşıdılar

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