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Evlat acısına dayanamayan baba öldü

Oğlunun ölüm haberini alan baba, evlat acısına dayanamayarak vefat etti.

İHA | 26.09.2019 - 12:39..
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Örencik Mahallesi sakinlerinden Özgür Çeçen, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Dün kansere yenik düşen genç, hayatını kaybetti.

EVLAT ACISINA DAYANAMADI

Oğlunun ölüm haberini alan baba, Necati Çeçen de evlat acısına dayanamayarak vefat etti. Baba ve oğlunun cansız bedenlerinin bulunduğu tabutlar Gülüç Beldesi’ndeki evlerinin önüne getirilerek yan yana konuldu, helallik alındı.

Evlat acısına dayanamayan baba öldü

YAN YANA GÖMÜLECEKLER

Vefat eden baba ile oğlu için Üçköy Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Baba ile oğlu daha sonra Üçköy mezarlığında yan yana toprağa verilecek.

Evlat acısına dayanamayan baba öldü Necati Çeçen

Evlat acısına dayanamayan baba öldü Özgür Çeçen

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