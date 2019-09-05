Evlat edindiği çocuğun ablasına cinsel istismardan tutuklandı

Çanakkale'de evlatlık olarak verilen kardeşini görmeye giden abla, üvey baba tarafından cinsel istismara uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito'nun 22 Ekim'de düzenlenmesi planlanan tahta çıkış töreni için ülkeyi ziyaret edecek.

Muğla Valisi Esengül Civelek, 'Gladyatörler Şehri' olarak anılan Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti girişinde, yılın 365 günü pazar kurulması için talimat verdi.

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İzmir'de HDP'lilerin kayyum protestosuna 3 gözaltı

HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili oturma eylemi yapmak isteyen gruptan 3 kişi, gözaltına alındı.