taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.693
Euro
6.2968
Altın
1518.11
Borsa
100278.37
Gram Altın
278.313

Evlat edindiği çocuğun ablasına cinsel istismardan tutuklandı

Çanakkale'de evlatlık olarak verilen kardeşini görmeye giden abla, üvey baba tarafından cinsel istismara uğradı.

DHA | 05.09.2019 - 18:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Çanakkale Bayramiç'teki Toluklarlar köyünde, Bayram T. ve eşi M.T., çocukları olmadığı gerekçesiyle 5 yıl önce R.T.'yi evlat edindi.

KARDEŞİNİ GÖRMEK İÇİN KÖYE GELDİ

R.T 'nin Bursa'daki ablası N.D., kardeşini görmek için köye geldi. N.D., R.T. ile hasret giderirken, kardeşinin üvey babası Bayram T.'nin cinsel istismarına uğradı.

Evlat edindiği çocuğun ablasına cinsel istismardan tutuklandı

Olayın ardından N.D. durumu, Bayram T.'nin eşi M.T.'ye anlattı. M.T., N.D.'yi banyoya götürüp vücudundaki morluklara baktı. Ardından N.D.'ye, eşi olan Bayram T.'den şikayetçi olmasını söyledi. N.D., Bursa'ya döndüğünde, babası ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına gidip, Bayram T. hakkında şikayette bulundu.

Evlat edindiği çocuğun ablasına cinsel istismardan tutuklandı VİDEO

TUTUKLANDI

Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bayramiç Jandarma Komutanlığı, Bayram T.'yi düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. İfadesi alınan Bayram T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Bayram T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evlat edindiği çocuğun ablasına cinsel istismardan tutuklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya mülteci uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya mülteci uyarısı

690
İBB araçları Yenikapı'da

İBB araçları Yenikapı'da

961
Erdoğan’ın nükleer silah açıklaması İsrail’in gündeminde

Erdoğan’ın nükleer silah açıklaması İsrail’in gündeminde

476
Ekrem İmamoğlu tatile çıkıyor

Ekrem İmamoğlu tatile çıkıyor

541
Kadıköy’de minibüs şoförü ortalığı birbirine kattı

Kadıköy’de minibüs şoförü ortalığı birbirine kattı

383
Sıla sahnede rakı içti

Sıla sahnede rakı içti

440
İBB'de Mezarlıklar Daire Başkanı, CHP'nin Sultanbeyli adayı oldu

İBB'de Mezarlıklar Daire Başkanı, CHP'nin Sultanbeyli adayı oldu

178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir