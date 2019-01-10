2000 yılında hayatlarını birleştiren Serap ve Şenol Yıldıran çifti, doğal yollar ve tıbbi girişimler neticesinde çocukları olmayınca evlat edinmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürlüğü’ne müracaat etti.

2015 TARİHİNDE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

16 Eylül 2015 tarihinde Çerkezköy’de dünyaya gelen ve evlatlık verilmek üzere daha hastanedeyken Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edilen bebek, Evlat Edinme Öncesi Geçici Bakım Sözleşmesi ile 9 Aralık 2015 tarihinde kuruma müracaat eden aileye verildi.

MAHKEME REDDETTİ

Bu tarihten yaklaşık 1 yıl sonra 12 Aralık 2016’da kurumun yazılı bildirimi üzerine aile, 13 Aralık 2016 tarihinde Çorlu 2. Aile Mahkemesi’ne evlat edinme davası açtı. Bu davadan bir yıl sonra çocuğun biyolojik annesi de eşiyle birlikte aynı mahkemeye müdahillik talebinde bulundu. Biyolojik anne ve babanın talebini kabul eden mahkeme, çocuğu 3 yıl boyunca bakıp büyüten Serap-Şenol Yıldıran çiftinin açtığı davayı ise reddetti.

Evlat edindikleri çocukları ellerinden alındı ViDEO

36 AY SONRA BİYOLOJİK AİLEYE VERİLDİ

Koruma kararının da kaldırılmasıyla henüz 2,5 aylıkken evlat edindikleri çocuk, tam 36 ay sonra 31 Aralık 2018 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürlüğü ekiplerince alınarak mahkeme kararına istinaden biyolojik annesine teslim edildi. 3 yaşındaki çocuk, onu büyüten ailesinden alındığı sırada gözyaşı dökerken geriye odasındaki eşyaları kaldı.

ANNENİN GÖZYAŞLARI DİNMİYOR

Çocuğu 3 yıl boyunca bakıp büyüten Serap Yıldıran, çocuğun biyolojik annesine teslim edilmesinin ardından geriye kalan eşyalarına bakarak gözyaşı döküyor.

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