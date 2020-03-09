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Evlat nöbetinde 2 aile daha çocuklarıyla buluşacak

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için Diyarbakır HDP binası önünde oturma eylemi yapan 120 aileden 2'sinin daha evladı ile buluşacağını duyurdu.

DHA | 09.03.2020 - 00:08..
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Evlat nöbetinde 2 aile daha çocuklarıyla buluşacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu, örgüt üyelerinin terör örgütünden kaçarak teslim olmaya devam ettikleri bildirildi.

Evlat nöbetinde 2 aile daha çocuklarıyla buluşacak

2 AİLE DAHA ÇOCUKLARINA KAVUŞACAK

Açıklamada, "Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması neticesinde, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 'Cudi Botan' kod adlı Haşim Açar ve 'Rojda Tekoşin' kod adlı Tekoşin Açar isimli örgüt mensupları, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan 2 örgüt mensubunun ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında olduğu belirlendi. Böylelikle, Diyarbakır’da devam eden 'evlat nöbetinde' çocuklarına kavuşan aile sayısı 13'e yükselirken, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 51 oldu" denildi.

Evlat nöbetinde 2 aile daha çocuklarıyla buluşacak

Evlat nöbetinde 2 aile daha çocuklarıyla buluşacak

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Evlat nöbetinde 2 aile daha çocuklarıyla buluşacak
Evlat nöbetinde 2 aile daha çocuklarıyla buluşacak
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