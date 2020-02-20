1 Evlat nöbetinde bir kişi daha ailesine döndü Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemine katılan ailelerinden biri daha evladına kavuştu.

2 Ölümle tehdit eden babasını öldüren çocuğa tahliye Antalya'da, annesi ile kardeşine şiddet uygulayan ve kendilerini ölümle tehdit eden babasını bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki çocuk, tahliye edildi.

3 Trans yağa sınırlama getiriliyor Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getireceklerini belirtti.

4 Trabzon'da sokak ortasındaki kavgaya tokatlı müdahale İki genç kızın kavga ettiği sırada bir vatandaş, kızlardan birine tokat atarak tepki gösterdi. Tokat yiyen kız ise duruma sinirlenerek, "O adam buraya gelsin." dedi.

5 Hadise, davayı kaybetti Hadise, ablasını, kendi ismi üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlamış ve dava açmıştı.

6 Amerikan heyeti Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan ile ilişkilerini her geçen gün güçlendiren Amerikalılar, Kral Selman'a bir kez daha ziyaret etti.