taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.088
Euro
6.5762
Altın
1609.33
Borsa
118308.3
Gram Altın
315.084
Bitcoin
59156.47

Evlat nöbetinde bir kişi daha ailesine döndü

Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemine katılan ailelerinden biri daha evladına kavuştu.

AA | 20.02.2020 - 13:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi sayesinde bir ailenin daha evlat hasreti sona erdi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, istihbarat ve emniyet unsurlarının çalışmaları sayesinde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kamplarından F.M. ile kaçan Ö.Ç'nin ailesi ne müjdeli haber verildi.

Evlat nöbetinde bir kişi daha ailesine döndü

5 YILLIK HASRET BİTTİ

Ö.Ç'nin anne ve babası geldikleri Batman Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan evlatları ile buluştu.

Evlat nöbetinde bir kişi daha ailesine döndü

Duygusal anların yaşandığı buluşmada oğulları Ö.Ç'ye sarılan anne ve baba, 5 yıllık hasretin ardından evlatlarını bağrına bastı.

Evlat nöbetinde bir kişi daha ailesine döndü

Terör örgütü PKK'ya 2015 yılında Batman'dan katılım yapan Ö.Ç, gayri resmi eşi Suriye uyruklu F.M ile Batman'da İl Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuş, örgüt üyeleri etkin pişmanlık kapsamında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmışlardı.

İlginizi Çekebilir
Trabzon'da sokak ortasındaki kavgaya tokatlı müdahale
İki genç kızın kavga ettiği sırada bir vatandaş, kızlardan birine tokat atarak tepki gösterdi. Tokat yiyen kız ise duruma sinirlenerek, "O adam buraya gelsin." dedi.
Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okuduğu felsefe kitaplarıyla ilgili yaptığı yorumlarla adından söz ettiren 10 yaşındaki Atakan ile ilgili, "İlgili uzmanlar sevk edildi, ailesi ile görüşüldü" dedi.
Reuters, İdlib için 3'lü zirveyi açıkladı
İdlib için çözüm arayan Türkiye, mart ayında Rusya ve İran'la Tahran'da bir araya gelecek.
Mersin'de kadın hırsız: Gelip burasının anasını ağlatacağım
Evlerde hırsızlık yapan bir grup, emniyet güçleri tarafından tutuklandı. Hırsızlardan birinin rahat tavırları ise görenleri şaşırttı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
240
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
192
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
226
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
395
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
141
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
7
Çin'de her dört dakikada bir can kaybı
Çin'de her dört dakikada bir can kaybı
71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir