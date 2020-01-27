Elazığ'da 39 kişinin hayatını kaybettiği ve 1.500'den fazla kişinin de yaralandığı depremin ardından sokakta kalan vatandaşlara, bir yardım da HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren annelerden geldi.

DEPREMZEDELER İÇİN KOLLARI SIVADILAR

Depremden etkilenen vatandaşar için ellerine iplik ve örgü şişi alan anneler, depremzedeler için atkı, bere ve eldiven örmeye başladı.

Evlat nöbetindeki anneler depremzedelere bere ördü





"DEPREMZEDELER İÇİN ATKI ÖRÜYORUZ"

147 gündür oturma eylemine devam eden anne Songül Altıntaş, “Depremzedeler için atkı örüyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara Allah’tan şifa diliyorum. Allah’ım bir daha hiç kimseye göstermesin böyle acıları. Allah yardımcıları olsun. Kız çocuğu çıkarken hem çok üzüldük hem de çok sevindik. Kurtulanların hepsine çok sevindik. Allah’ım bir daha göstermesin.” dedi.





"KIŞ AYLARI ÇOK SOĞUK, ORADAKİLERİN ÜŞÜMELERİNİ İSTEMİYORUZ"

2015 yılından beri oğlunu göremeyen anne Cennet Kabaklı, meydana gelen depremler nedeniyle çok üzüldüklerini söyleyerek, “Ölenlere buradan başsağlığı diliyorum, yaralılara da Allah’tan şifa diliyorum. İnşallah bir daha bu acı olmaz, deprem olmaz. Biz de elimizden geldiğince atkı örmeye karar verdik. Kış ayları çok soğuk, oradakilerin üşümelerini istemiyoruz. Biz de yaptığımız atkıları onlara göndereceğiz. Güle güle kullansınlar, taksınlar, tekrar geçmiş olsun.” diye konuştu.



