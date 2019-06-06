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Evlatlarını 40 gün arayla kaybettiler

Çorlu ilçesi yakınlarındaki kazada can veren 5 kişiden Melike Sülün'ün ağabeyi Hasan Özgür Sülün'ün 40 gün önce dere yatağında ölü bulunduğu öğrenildi.

DHA | 06.06.2019 - 14:23..
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İstanbul'dan Edirne yönüne giden Yasemin Kaynar İbiş yönetimindeki 67 AV 778 plakalı otomobile, arkadan gelen Mehmet V. yönetimindeki 34 FL 2845 plakalı tır çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı. Yoldan geçenlerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Otomobilde bulunanlar ise bir anda alev topuna dönen tek kapılı olan araçtan çıkamadı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, araçta bulunan sürücü Yasemin Kaynar İbiş ile Melike Sülün, Şaban Sülün, Büşra İbiş ve Şeyma Yavuz, yanarak yaşamını yitirdi.Evlatlarını 40 gün arayla kaybettiler

40 GÜN ÖNCE AĞABEYİ ÖLÜ BULUNMUŞTU

Kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Melike Sülün'ün Bursa'nın Orhangazi ilçesinde oturduğu ve geçen Nisan ayında Nadır Deresi'nde ölü bulunan Hasan Özgür Sülün'ün kardeşi olduğu belirlendi.

3 çocuk sahibi Emine ve Şaban Sülün çifti, 40 gün arayla iki kez evlat acısı yaşamış oldu.

Kazada hayatlarını kaybedenlerin aynı üniversitede okudukları ve Çanakkale'deki arkadaşlarının düğününe gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi.Evlatlarını 40 gün arayla kaybettiler

Evlatlarını 40 gün arayla kaybettiler

Evlatlarını 40 gün arayla kaybettiler

Evlatlarını 40 gün arayla kaybettiler

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