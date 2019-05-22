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Evlenme teklifini kabul etmeyen kadını öldürdü

Aydın'da parkta karşılaştığı kadını tüfekle öldüren zanlı, sonrasında intihar etti.

İHA | 22.05.2019 - 10:44..
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Aydın’ın Efeler ilçesinde evli olan Erdal Akın (44), eşinden yeni boşanan Seher Özer (30) ile evlenmek istedi. Seher Özer’in, Akın’a önce boşanması gerektiğini ve ailesinin bu duruma karşı çıktığını söyledi.

Evlenme teklifini kabul etmeyen kadını öldürdü

PARKTA KARŞILAŞTILAR

Bugün sabah saatlerinde Erdal Akın, henüz yeni boşandığı öğrenilen ve kendisi ile evlenmek isteyen iki çocuk annesi Seher Özer ile parkta karşı karşıya geldi.

Evlenme teklifini kabul etmeyen kadını öldürdü

POMPALI İLE BAŞINDAN VURDU

Akın yanında getirdiği pompalı tüfek ile Seher Özer’i başından vurdu. Daha sonra tüfeği göğsüne dayayıp, kendini vurdu. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Evlenme teklifini kabul etmeyen kadını öldürdü

İKİSİ DE ÖLDÜ

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Özer’in olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akın da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evlenme teklifini kabul etmeyen kadını öldürdü

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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