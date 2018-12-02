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Evlenme vaadiyle 22 bin lira dolandırıldı

Denizli'de yakınları tarafından kendinden 18 yaş küçük kadınla tanıştırılan Süleyman Önal 22 bin lira dolandırıldı.

DHA | 02.12.2018 - 17:06..
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Denizli'nin Çivril ilçesinde Süleyman Önal (53), aracılar tarafından evlenme vaadiyle tanıştırıldığı Pınar Y. ve yakını olduğu ileri sürülen kişiler tarafından 22 bin lira dolandırıldı. Önal'ın şikayeti üzerine jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

MUTLU OLAYIM BANA YETER DEDİ

Çivril'in kırsal Kızılcayer Mahallesi'nde çiftçilik yapan, 3 yıl önce eşinden boşanan Süleyman Önal'a, mahallede tanıştığı bir kişi, tekrar evlenmek istemesi halinde aracılık edeceğini söyledi. Önal da bu teklifi kabul etti. Önal, 30 Kasım'da gittikleri Hatay'ın Antakya ilçesinde bu kişi aracılığıyla Pınar Y. ve ağabeyi olduğu söylenen bir kişi ile tanıştı. Önal'ın aralarında 18 yaş olduğunu hatırlattığı Pınar Y., iddiaya göre, "Benim için yaş farkı önemli değil. Mutlu olayım yeter" dedi. Evlenmeyi kabul etmesi üzerine Önal, toplam 3 bin 600 lira değerinde altın yüzük ve küpe aldı. Süt parası olarak da ağabeyi olarak tanıtılan kişiye 7 bin lira nakit ile 7 bin lira değerinde altın bilezik verip, Pınar Y. ile memleketi Çivril'e döndü.

Evlenme vaadiyle 22 bin lira dolandırıldı

"ONU BEKLEYEN ARABAYA BİNEREK KAÇTI"

Otomobile binerek kaçtığını söyleyen Önal, "P.Y., Çivril'e gelmemizden sonra evde hasta olduğunu söyledi. Kendisini hastaneye götürüp, muayene ettirdim. Sağlık durumu iyiydi. Eve döndükten sonra telefonla konuşmaya başladı. Kiminle konuştuğunu sordum. Kardeşleriyle konuştuğunu söyleyip, bahçeye çıkarak benden uzaklaştı. Telefonla konuşuyormuş gibi yapıp, sokağa çıktı. Burada, kendini bekleyen otomobile binerek kaçtı." dedi.

Evlenme vaadiyle 22 bin lira dolandırıldı

"DOLANDIRILDIĞIMI KAÇTIĞINDA ANLADIM"

Kendisinden bir daha haber alamadım, telefonlarıma da cevap vermedi. Dolandırıldığımı, kaçtığında anladım. Bunlar 6- 7 kişilik çete. Aracısı, taksicisi, 'Ağabeyiyim' diyen de, 'ablasıyım' diyen de şebeke. İnsanları hassas oldukları yerlerden yakalayıp dolandırıyorlar. Beni dolandırıldılar, başkası kanmasın bunlara. Yaptığı diğer masraflar ile toplam 22 bin lira doladırıldığını belirten Önal, soluğu jandarmada alıp, şikayetçi oldu. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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