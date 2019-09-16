taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7279
Euro
6.3487
Altın
1503.42
Borsa
102713.61
Gram Altın
276.879
Bitcoin
58993.38

Evlenmek istemeyen 17 yaşındaki genci polis kurtardı

17 yaşında zorla evlendirilmek istenen kız, arkadaşının ihbarıyla son anda kurtarıldı. Düğün salonuna gelen polis ekipleri, gelini ve damadı alarak polis merkezine götürdü.

İHA | 16.09.2019 - 10:41..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Sultangazi’de A.Ö. isimli 17 yaşındaki kız çocuğu, iki yıl önce aralarında dini nikah kıyılan akrabası İ.D. ile zorla evlendirilmek istendi.

ARKADAŞI İHBAR ETTİ

Evlenmek istemeyen kız, arkadaşını arayarak bu durumdan kendisini kurtarmasını istedi. Kıza yardım etmek isteyen arkadaşı, durumu polise bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün salonuna gelerek beklemeye başladı.

Evlenmek istemeyen 17 yaşındaki genci polis kurtardı

"EVLENMEK İSTEMİYORUM, OKUMAK İSTİYORUM"

Düğünde herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için bekleyen ekipler, gelin ve damadın arabaya binmesiyle harekete geçti. Gelin arabasındaki çocuk gelin ve damat İ.D., ekipler tarafından alınarak polis merkezine götürüldü.  17 yaşındaki A.Ö.'nün polis merkezinde verdiği ifadede, “İki yıl önce dini nikah kıyıldı, ben yurda yerleştim. Aileme evlenmek istemediğimi söyledim. Beni eve davet ettiler, düğün olmayacağını, beni evlendirmeyeceklerini söylediler. Bende inandım ama birden düğün yaptılar. Kimse bana dokunmadı. Sadece evlenmek istemiyorum, okumak istiyorum.” dediği öğrenildi.

Evlenmek istemeyen 17 yaşındaki genci polis kurtardı

YURDA YERLEŞTİRİLDİ

İki yıl önce dini nikahı kıyılan ve dün evlendirilmekten son anda kurtulan A.Ö.'nün tekrardan yurda yerleştirdiği öğrenildi.

Evlenmek istemeyen 17 yaşındaki genci polis kurtardı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'tan S.Arabistan'a saldırıya hazırız mesajı

Trump'tan S.Arabistan'a saldırıya hazırız mesajı

88
Bolu'da taksiciden kadın müşterisine ayna saldırısı

Bolu'da taksiciden kadın müşterisine ayna saldırısı

156
Bafra'da piknikçiler orman yangınına sebep oldu

Bafra'da piknikçiler orman yangınına sebep oldu

61
Anastasiadis, Maraş için Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek

Anastasiadis, Maraş için Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek

52
Neslican Tay yoğun bakımda

Neslican Tay yoğun bakımda

39
Ziynet Sali evlendi

Ziynet Sali evlendi

24
Ankara'da üçlü Suriye zirvesi başlıyor

Ankara'da üçlü Suriye zirvesi başlıyor

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir