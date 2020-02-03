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Evlenmek isteyen birçok çift 02.02.2020 tarihini seçti

Türkiye'nin birçok yerinde evlilik tarihlerinin özel bir gün olması için “02.02.2020” tarihi seçen çiftler nikah dairelerine akın etti.

İHA | 03.02.2020 - 03:29..
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Türkiye'de birçok çiftin aylar öncesinden "02.02.2020"de nikah kıydırmak için nikah dairelerine başvurması sonucu yoğunluk yaşandı.

YARIM SAATLİK ARALARLA NİKAHLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kızılcahamam Belediyesi Nikah Dairesinde de bu tarihte hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, yoğunluk oluşturdu. 3 çiftin evlilik işlemleri yarım saatlik aralarla gerçekleştirildi.

02.02.2020 tarihinde nikah kıydıran Samet ve Mefaret, Emine ve Berat Mert, Altan ve Gamze çifti 2 Şubat tarihini çok önceden nikahlarını aynı günde kıymak için bu günü seçtiklerini söylediler.

Nikahları kıyan Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Çiftlerin böyle özel bir tarihi seçmelerinde bu önemli günü unutulmamasına özen göstermeleri güzel bir davranış. Bu nedenle kendilerini kutluyor, hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederek ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

Evlenmek isteyen birçok çift 02.02.2020 tarihini seçti

Evlenmek isteyen birçok çift 02.02.2020 tarihini seçti

Evlenmek isteyen birçok çift 02.02.2020 tarihini seçti

Evlenmek isteyen birçok çift 02.02.2020 tarihini seçti

Evlenmek isteyen birçok çift 02.02.2020 tarihini seçti

Evlenmek isteyen birçok çift 02.02.2020 tarihini seçti

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