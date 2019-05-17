Evlere belge zorunluluğu geliyor

Türkiye genelinde artık binalara, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) zorunluluğu geliyor. Bu belgesi olmayan konut sahipleri, evlerine hiçbir işlem uygulayamayacak.

UYGULAMA 1 OCAK 2020'DE BAŞLAYACAK

Yapılarda enerji verimliliğini ön planda tutan hükümet, yeni kararını 1 Ocak 2020 itibarıyla Türkiye'deki 9,5 milyon bina için zorunlu hale getirecek.

AMAÇ İSRAFIN ÖNLENMESİ

Bu belgenin amacı ise; enerji kaynaklarının etkin kullanılması, israfın önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak olarak ifade ediliyor.

873 BİN EV EKB YAPTIRDI

Henüz 8.6 milyon evde EKB, bulunmuyor. Evlerin yüzde 10'unu oluşturan bir kısım olan yani 873 bin ev EKB aldı.