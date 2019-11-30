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Evlere giren iki kuzen operasyonla yakalandı

Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca ele geçirilen malzemelere de el konuldu.

İHA | 30.11.2019 - 08:46..
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Barsama ve Sarımsaklı mahallelerinde evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

BİRİ KADIN İKİ KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Yaşanan hırsızlık olaylarını Baran E. ile amcasının kızı Nazan E.'nin yaptığını tespit eden ekipler, operasyonla şahısları yakaladı. Ayrıca, operasyonda ele geçirilen hırsızlık malzemelerine de el konuldu.

Evlere giren iki kuzen operasyonla yakalandı

HIRSIZLAR TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Baran E. ve Nazan E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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