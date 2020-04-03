Kurye kılığına giren uyuşturucu satıcılarını tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

45 GÜNDE 14 OPERASYON

Ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik son 45 gün içinde Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece ve Silivri'de 14 farklı operasyon gerçekleştirdi.

Evlere servis yapan uyuşturucu tacirlerine operasyon VİDEO

52 KİŞİ YAKALANDI, 41 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda, 205 kilogram katı ve sıvı halde metamfetamin, 177 kilogram (885 bin adet) ecstasy hap, 58 kilogram uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasal katkı maddeleri, 44 kilogram skunk, 37 kilo kokain, 21 kilo marihuana, 10 kilo eroin, 10 kilo bonzai, çeşitli materyaller ve 6 adet tabanca ile 129 fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sergilendi.

Operasyonlar kapsamında 43'ü Türk, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 şüpheli yakalandı. Yakalanan 52 kişiden 11'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 41 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin 35 milyon lira olduğu açıklandı.