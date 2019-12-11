taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8061
Euro
6.4422
Altın
1464.76
Borsa
108011.45
Gram Altın
273.431
Bitcoin
42028.46

Evleri bir günde iki kez yandı

Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan iki yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken evden aile dramı çıktı.

İHA | 11.12.2019 - 03:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı mahallesinde Mahmut Kuşkayası’nın müstakil evinde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin eşi Neriman Kuşkayası (46) ve oğlu Samet Kuşkayası (20) yangında evde olmadıkları öğrenildi.

İki kez yanan evden aile dramı çıktı -1

BU KEZ TÜPLERİ PATLADI

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldükten sonra bir diğer yangın ise gece geç saatlerde çıktı. Tüp patlaması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, anne ve oğlunun yine evde olmadıkları öğrenildi.

İki kez yanan evden aile dramı çıktı -2

"BAKIMA MUHTAÇ BİR AİLE"

Maddi imkansızlıklar nedeniyle anne ve oğlunun evde zor hayat şartlarında yaşadıkları öğrenilirken, Neriman Kuşkayası’nın kocası Mahmut ve oğlu Mehmet Kuşkayası’nın cezaevinde olduğu öğrenildi.

Ailenin gariban ve bakıma muhtaç olduğunu söyleyen Erol Baltacı isimli bir vatandaş, “Evde oğluyla annesi yaşıyor, gariban ve bakıma muhtaç ailelerdi. Oğlunun biri ve eşi cezaevinde, günü birlik iş bulursa temizliğe gidiyor ve geçimini sağlıyorlardı. Diğer oğlu ise askere gideceğinden dolayı doğru dürüst bir iş bulamıyor. Evlerinde tadilat olsun diye belediyeye gittikleri ve bir sonuç çıkmadığı da söyleniyor” ifadesini kullandı.

İki kez yanan evden aile dramı çıktı -3

İki kez yanan evden aile dramı çıktı -4

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

49
Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

0
Türk tarihinin ilk kadın mitinginin 100. yılı kutlandı

Türk tarihinin ilk kadın mitinginin 100. yılı kutlandı

5
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

0
Evleri bir günde iki kez yandı

Evleri bir günde iki kez yandı

0
Kırıkkale'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü öldü

Kırıkkale'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü öldü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir