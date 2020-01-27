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Evleri zarar gören vatandaşlar spor salonunda konaklıyor

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlardan bir kısmı spor salonlarında kalıyor.

İHA | 27.01.2020 - 06:17..
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Elazığ’da geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde kent merkezinde bir çok binada ağır ya da orta dereceli hasar oluştu.

SPOR SALONUNDA KALMAYA BAŞLADILAR

Depremde evleri hasar gören ya da deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar, çadır kentlerin dışında spor salonunda da kalmaya başladı.

Depremzedeler geceyi spor salonunda geçiriyor VİDEO

SPORCULARIN MİNDERLERİ YATAK YAPILDI

Yanlarına evlerinden alabildikleri battaniye, yastık ve kişisel malzemeleriyle spor salona giden vatandaşlar, sporcuların kullandığı minderleri kendilerine yatak yaptı. Çocuklar spor salonunda edindikleri diğer çocuklarla oyun oynarken büyükler ise Kur'an-ı Kerim okuyup dinlenmeyi tercih etti.

Evleri zarar gören vatandaşlar spor salonunda konaklıyor

"KORKUDAN EVLERİMİZE GİREMİYORUZ"

O anı anlatmanın mümkün olmadığını ifade eden Harun Çelik, “O anı yaşamak önemli. Çok zor bir durumdu. Anlatamıyoruz, ifade edemiyoruz. Evlerimizde hasar oluştu. Korkudan evlerimize giremiyoruz. Allah devletimizden razı olsun, bize böyle bir yer tahsis ettiği için. Oturup bekleyeceğiz. İleriki günlerde ne olur bilmiyoruz. Komşularım var, eşim var, çocuklarım var, yakınlarım var” dedi.

"İLGİLENİYORLAR"

Spor salonunda kalan Songül Yalçın, “Yemek veriyorlar ilgileniyorlar. Evlerimiz hasar gördüğü için giremiyoruz” diye konuştu.

"HEP BERABER KALIYORUZ"

Evlerinde çatlaklar oluştuğunu aktaran İbrahim Selvitopu ise "Can güvenliğimiz olmadığı için belediyenin bize sunduğu toplama bölgelerine buraya geldik. Evin duvarları çatlak olduğu için giremiyoruz. Artçı depremlerde oluyor korkuyoruz. Çocuklarım korktu. Karım çocuklarım ve yakınlarım burada hep beraber kalıyoruz”diyerek yaşadıklarını aktardı.

Evleri zarar gören vatandaşlar spor salonunda konaklıyor

Evleri zarar gören vatandaşlar spor salonunda konaklıyor

Evleri zarar gören vatandaşlar spor salonunda konaklıyor

Evleri zarar gören vatandaşlar spor salonunda konaklıyor

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