Evlerin altından para atan kişi yine ortaya çıktı

Para dağıtanların, bu kez adresi Başakşehir'e bağlı Şahintepe Mahallesi oldu.

Gece lüks araçlarla mahalleye gelenler, daha sonra ikişerli halde dağılıp sokaklarda daha önceden belirledikleri evlere, içerisinde 1.000 TL olan zarfları dağıttı.

Regaip Kandili gecesi dağıtılan parayı, sabah uyandıklarında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimisi okur yazarlığı olmadığı için paraya dokunmazken kimisi ise zarfı alarak, gönderen kişi için dualar etti.

DUA İSTEDİ

Çok sayıda eve dağıtılan zarfların üzerinde ise, "Paylaşmanın asaletini, bencilliğinin çirkinliğine değişmeyen bir kardeşiniz olarak, sizden dua edecek kimsesi olmayanları duanıza katmanızı ve bu gece kapınıza gelmeme vesile olanlara dualarınızda yer vermenizi tüm kalbimle isterim. Hayırlı kandiller." yazdığı öğrenildi.

“OKUMUŞLUĞUM YOK PARAYA DOKUNMADIM"

Bazı mahalle sakinleri o gece yaşananları anlattı. 75 yaşındaki Parlak Kalaycı, gözyaşları arasında dualar ederken, "Ben önce kimseyi görmedim. Kapıyı açacaktım. Kapının arasına sıkıştırmışlardı. İçerisinden 1.000 TL çıktı. Allah ayaklarına aracı vermesin, evlerine şenlik versin. Allah bin defa razı olsun. Okumuşluğum yok paraya dokunmadım. Bir yere koyup bekledim. Bir gün sonra üzerindeki yazıyı okuttum. Yardım olduğunu gördüm. Allah razı olsun. Allah bol kısmet versin." diye konuştu.

"İHTİYAÇ SAHİBİ OLANLARI SORDULAR"

Kadir Çeçen de "Lüks araçlarla geldiler. Saat bayağı ilerlemişti. Ağabeyler geldi. Bir miktar zarflarda para bıraktılar. İhtiyaç sahibi olanları sordular. Ben de bildiklerimi söyledim. Onlar da bölge bölge dağıtmaya başladılar. Bu yardımı dağıtandan da dağıttırandan da Allah razı olsun." dedi.

"BANA GELEN OLMADI"

Şener Durmuş ise, "Bana gelen olmadı. Gelseler bana da verseler alırdım. Çok mağdur insanlar var. Allah razı olsun bu kişilerden." diye konuştu.

Bir başka mahalle sakini Şahin Eren de "Bize uğrayan olmadı. Komşulardan duydum. Lüks araçlarla zarf dağıtmışlar. Bu mahallede kirasını veremeyenler var. Allah adamın işini rast getirsin. Allah razı olsun. Öyle adamın elini ayağını öpüp başımızın üstüne koysak azdır." diye konuştu.