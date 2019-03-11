taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4394
Euro
6.1212
Altın
1296.37
Borsa
101836.51
Gram Altın
226.701

Evlerin altından para atan kişi yine ortaya çıktı

Beyoğlu'nda çok sayıda eve para dolu zarf bırakan hayırsever, bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı. Yine evlerin kapısının altından içinde 1.000 lira bulunan zarflar atıldı.

DHA | 11.03.2019 - 11:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Para dağıtanların, bu kez adresi Başakşehir'e bağlı Şahintepe Mahallesi oldu.

Gece lüks araçlarla mahalleye gelenler, daha sonra ikişerli halde dağılıp sokaklarda daha önceden belirledikleri evlere, içerisinde 1.000 TL olan zarfları dağıttı.

Regaip Kandili gecesi dağıtılan parayı, sabah uyandıklarında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimisi okur yazarlığı olmadığı için paraya dokunmazken kimisi ise zarfı alarak, gönderen kişi için dualar etti.

Evlerin altından para atan kişi yine ortaya çıktı

DUA İSTEDİ

Çok sayıda eve dağıtılan zarfların üzerinde ise, "Paylaşmanın asaletini, bencilliğinin çirkinliğine değişmeyen bir kardeşiniz olarak, sizden dua edecek kimsesi olmayanları duanıza katmanızı ve bu gece kapınıza gelmeme vesile olanlara dualarınızda yer vermenizi tüm kalbimle isterim. Hayırlı kandiller." yazdığı öğrenildi.

Evlerin altından para atan kişi yine ortaya çıktı

“OKUMUŞLUĞUM YOK PARAYA DOKUNMADIM"

Bazı mahalle sakinleri o gece yaşananları anlattı. 75 yaşındaki Parlak Kalaycı, gözyaşları arasında dualar ederken,  "Ben önce kimseyi görmedim. Kapıyı açacaktım. Kapının arasına sıkıştırmışlardı. İçerisinden 1.000 TL çıktı. Allah ayaklarına aracı vermesin, evlerine şenlik versin. Allah bin defa razı olsun. Okumuşluğum yok paraya dokunmadım. Bir yere koyup bekledim. Bir gün sonra üzerindeki yazıyı okuttum. Yardım olduğunu gördüm. Allah razı olsun. Allah bol kısmet versin." diye konuştu.

Evlerin altından para atan kişi yine ortaya çıktı

"İHTİYAÇ SAHİBİ OLANLARI SORDULAR"

Kadir Çeçen de "Lüks araçlarla geldiler. Saat bayağı ilerlemişti. Ağabeyler geldi. Bir miktar zarflarda para bıraktılar. İhtiyaç sahibi olanları sordular. Ben de bildiklerimi söyledim. Onlar da bölge bölge dağıtmaya başladılar. Bu yardımı dağıtandan da dağıttırandan da Allah razı olsun." dedi.

"BANA GELEN OLMADI"

Şener Durmuş ise, "Bana gelen olmadı. Gelseler bana da verseler alırdım. Çok mağdur insanlar var. Allah razı olsun bu kişilerden." diye konuştu.

Bir başka mahalle sakini Şahin Eren de "Bize uğrayan olmadı. Komşulardan duydum. Lüks araçlarla zarf dağıtmışlar. Bu mahallede kirasını veremeyenler var. Allah adamın işini rast getirsin. Allah razı olsun. Öyle adamın elini ayağını öpüp başımızın üstüne koysak azdır." diye konuştu.

Evlerin altından para atan kişi yine ortaya çıktı

Evlerin altından para atan kişi yine ortaya çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

197
Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

33
Karius oyundan çıkmak istedi

Karius oyundan çıkmak istedi

22
Kuveytlilerin en çok sevdiği lider Erdoğan

Kuveytlilerin en çok sevdiği lider Erdoğan

81
Sıfır gümrük ile 200 bin ton patates ithal edilebilecek

Sıfır gümrük ile 200 bin ton patates ithal edilebilecek

386
Hatice kalçasını gösterdi

Hatice kalçasını gösterdi

91
THY yolcuları uyardı: Büyük taşınma 6 Nisan'da

THY yolcuları uyardı: Büyük taşınma 6 Nisan'da

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir