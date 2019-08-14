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Evlerine 3 yılda 17 kez otomobil daldı

İngiltere’nin Devon County bölgesinde virajda bulunan eve yine otomobil çarptı.

DHA | 14.08.2019 - 16:07..
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3 yılda 17’inci kez evlerine otomobil çarptığını söyleyen aile, korku içinde yaşadıklarını belirtti.

Çarpma esnasında evde sadece ailenin kızı bulunurken, aracın, ebeveynlerinin yatak odasına girdiği bildirildi. Ailesinin evde şans eseri bulunmadığını söyleyen Kathryn Munns, “Evde olsalardı muhtemelen öleceklerdi. Ben o sırada uyuyordum, çünkü ertesi gün işim vardı. Çarpma anında çıkan sesi tarif etmem mümkün değil. Korkunçtu” dedi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonucunda 36 yaşındaki araç sürücüsü gözaltına alınırken, yapılan muayenede sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Evlerine 3 yılda 17 kez otomobil daldı

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