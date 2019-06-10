taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.846
Euro
6.6139
Altın
1326.63
Borsa
93809.09
Gram Altın
249.219

Evlerini su basan anne-kızın imdadına polis yetişti

Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası evlerini su basan anne ve kızı, boğulmak üzereyken polis tarafından kurtarıldı.

İHA | 10.06.2019 - 09:06..
  1. Haberler
  2. Video Haber
Whatsapp ile paylaş

Başkent’te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, sele neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yeri de yoğun yağış sonrası sular altında kaldı.

TAVANA KADAR SU DOLDU

Bir anda bastıran sel suları, anne ve kızının oturduğu evin tavanına kadar yükseldi. O sırada evde bulunan anne Nurgül ile kızı Sude, sel suları içinde kaldı.

EVİN KAPISI KIRILDI

Suda boğulmak üzere olan anne ve kızına, Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Komiser Yardımcıları Hakan Gür ile Kadir Gönüllüer, anne kızın mahsur kaldığı evin kapısını kırarak boğulmak üzere olan anne ve kızı güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

Evlerini su basan anne-kızın imdadına polis yetişti ViDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

435
İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

519
Almanya'da camilere saldırılar

Almanya'da camilere saldırılar

106
Bakan Soylu: Suriyeliler kamu düzenini bozamayacak

Bakan Soylu: Suriyeliler kamu düzenini bozamayacak

240
Amine Gülşe'den Özil hamlesi

Amine Gülşe'den Özil hamlesi

24
Emre Belözoğlu, uzatılan tuvalet fırçasını görmedi

Emre Belözoğlu, uzatılan tuvalet fırçasını görmedi

47
Eser Yenenler evlendi

Eser Yenenler evlendi

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir