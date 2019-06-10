Başkent’te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, sele neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yeri de yoğun yağış sonrası sular altında kaldı.

TAVANA KADAR SU DOLDU

Bir anda bastıran sel suları, anne ve kızının oturduğu evin tavanına kadar yükseldi. O sırada evde bulunan anne Nurgül ile kızı Sude, sel suları içinde kaldı.

EVİN KAPISI KIRILDI

Suda boğulmak üzere olan anne ve kızına, Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Komiser Yardımcıları Hakan Gür ile Kadir Gönüllüer, anne kızın mahsur kaldığı evin kapısını kırarak boğulmak üzere olan anne ve kızı güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

Evlerini su basan anne-kızın imdadına polis yetişti ViDEO