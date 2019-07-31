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Evlerinin bahçesinde ışık görünce mezar inşa ettiler

Aydın'da yaşayan Rüzgar Ailesi, evlerinin bahçesine geceleri gökyüzünden ışık süzüldüğünü görünce ışığın düştüğü yere mezar yaptırdı.

İHA | 31.07.2019 - 09:34..
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Efeler ilçesinde yaşayan Rüzgar Ailesi, bazı geceleri evlerinin avlusuna gökyüzünden ışık süzüldüğünü gördü. Olayı çevredeki diğer komşuların da şahit olması üzerine evin avlusunda iyi bir zatın mezarı olduğuna inanan aile avlunun o bölümünü çevirdi.

HER CUMA DUA EDİYORLAR

Hayırsever bir vatandaşın desteği ile ışıklanan yere mezar yaptıran aile, her cuma ve kandil gecelerinde avlularında yaptırdıkları mezarın başında dua ediyor.

Evlerinin bahçesinde ışık görünce mezar inşa ettiler

"HAYIRSEVER BİRİNİN DESTEĞİYLE MEZAR YAPTIRILDI"

İlginç olayın aile büyükleri tarafından görüldüğünü ve evlerinin hemen 30-40 metre ilerisinde ‘İncir Dede’ adında bir mezar daha bulunduğunu belirten aile fertlerinden Nergis Rüzgar, “Büyüklerimiz buraya bazı geçeleri nur gibi ışık indiğini görmüş. Sürekli tekrarlayan olayı çevredeki diğer insanlar da görünce burada iyi bir zatın mezarı olduğuna inanmışlar. Hayırsever birinin desteği ile ışığın indiği yere mezar yaptırıldı.

Evlerinin bahçesinde ışık görünce mezar inşa ettiler

"ZEYTİN DEDE..."

Herkes burada Allah dostu birinin mezarı olduğuna inanıyor. Evimizin karşısındaki mezara ‘İncir Dede’ deniyordu. Bu mezarda yattığı inanılan zatın da ‘Zeytin dede’ olduğu söylendi. Bizler de saygı duyup mübarek gün ve geceler de dua ediyoruz. Avluda mezar yaptırdığımız yeri de kullanmıyoruz” dedi.

Evlerinin bahçesinde ışık görünce mezar inşa ettiler

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