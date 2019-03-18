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Evlerinin çatısına 4 kere otomobil düştü

İstanbul'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir evin üzerine uçtu.

DHA | 18.03.2019 - 09:04..
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Ümraniye'de meydana gelen olayda, 34 VY 2114 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Aydoğdu, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, 2 metre aşağıdaki  bir evin üzerine düştü. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak, başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.

Evlerinin çatısına 4 kere otomobil düştü

"YETKİLİLER NE OLUR ÖNLEM ALSIN"

Evin üzerin uçan otomobil, itfaiye ve çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Ev sahibi Beycan Söğüt, "Bu evin üzerine düşen 4'üncü araç. Ne olur yetkililer bir an önce önlem alsın. Daha önce de şikayette bulunduk, kimse gelip ilgilenmedi. İlla bir can kaybının yaşanması mı gerekiyor?" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Evlerinin çatısına 4 kere otomobil düştü

Evlerinin çatısına 4 kere otomobil düştü

Evlerinin çatısına 4 kere otomobil düştü

Evlerinin çatısına 4 kere otomobil düştü

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