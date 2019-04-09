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Evlilik tarihi tartışmasının ardından intihar etti

Nişanlısının ailesiyle sorun yaşayan şahıs, evde kimsenin olmadığını anda yaşamına son verdi.

DHA | 09.04.2019 - 11:06..
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Aydın'ın Köşk ilçesindeki ​Kırsal Çiftlik Mahallesi'nde çiftçilik yapan 31 yaşındaki İlyas C., dün evde yalnız başınayken odasına geçip kendini tavana iple astı.

YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Saat 18.00 sıralarında eve gelen yakınları, İlyas C.'nin tavana asılı cesediyle karşılaştı. Büyük üzüntü yaşayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese, jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası İlyas C.'nin cesedi, Köşk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Evlilik tarihi tartışmasının ardından intihar etti

EVE MORALİ BOZUK DÖNDÜ

Yakınları, İlyas C.'nin 2 yıllık nişanlı olduğu genç kızın evine ziyarete gittiğini, evlilik tarihiyle ilgili tartışma nedeniyle eve döndüğünde moralinin bozuk olduğunu söyledi.

Jandarma, İlyas C.'nin intihar nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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