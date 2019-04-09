Evlilik tarihi tartışmasının ardından intihar etti

Brezilya'da restoranda oturarak yemek yiyen çalışanlar, bir anda içeri giren hırsızları görünce şoke oldu.

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ABD'den Netanyahu'ya seçim desteği

Netanyahu, saldırgan ve ırkçı politikalarıyla birçok kesimin ağır eleştirileriyle karşılaşsa da, seçim döneminde Amerika’nın desteğini her zaman arkasına aldı.