taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.471
Euro
6.14895
Altın
1202.355
Borsa
92267.01
Gram Altın
211.248

Evlilik teklifi girişimi ceza ile bitti

Erzurum'da polis, evlilik teklifinde bulunacak arkadaşları için araçlarıyla toplanıp, aşırı ses çıkardıkları öne sürülen 9 sürücüye 'huzuru bozmak'tan ceza yazdı.

DHA | 13.11.2018 - 09:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Erzurum'da Palandöken Dağı'nın eteklerindeki trafiğe kapalı alanda toplanan gençler, çalınan davul ve zurna ile yakılan meşaleler eşliğinde arkadaşlarının kız arkadaşına yapacağı evlilik teklifi için hazırlık yaptı.

ŞİKAYET ETTİLER, POLİS GELDİ

İddiaya göre, araçları ile aşırı ses çıkaran gençler için şikayet üzerine bölgeye trafik polisi geldi.

Ekipler, gençlere, 'kamu huzuruna bozmak'tan ceza uyguladı.

Evlilik teklifi girişimi ceza ile bitti

3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polis yaptığı incelemerde sigorta ve muayenesi olmayan 3 aracı da trafikten men etti. Polislere uzun süre dil döken gençler cezadan kurtulamadı.

Evlilik teklifi girişimi ceza ile bitti



Evlilik teklifi girişimi ceza ile bitti



Evlilik teklifi girişimi ceza ile bitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK, Sevakin Adası'na üs kuracak

TSK, Sevakin Adası'na üs kuracak

36
Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı liderlere dinletildi

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı liderlere dinletildi

48
AK Parti'de belediye başkanlarına 3 dönem şartı

AK Parti'de belediye başkanlarına 3 dönem şartı

106
Kuzey Kore'nin 13 gizli füze tesisinin yeri tespit edildi

Kuzey Kore'nin 13 gizli füze tesisinin yeri tespit edildi

26
ABD Enerji Bakanı: Türk Akımı'na karşıyız

ABD Enerji Bakanı: Türk Akımı'na karşıyız

20
Kerkük petrolünde tek seçenek Türkiye

Kerkük petrolünde tek seçenek Türkiye

27
Erdoğan ile Trump Halkbank'ın durumunu konuştu

Erdoğan ile Trump Halkbank'ın durumunu konuştu

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM