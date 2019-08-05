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Evlilik teklifi için vinç kiraladı

Antalya'da, kiraladığı vinç ile kız arkadaşının oturduğu apartmanın ikinci katına çıkan genç adam, evlilik teklifinde bulundu. Çiftin bu halleri, şaşkınlık yarattı.

DHA | 05.08.2019 - 10:10..
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Antalya'da yaşayan 26 yaşındaki Eren Mutlu, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için farklı yola başvurdu.

ARKADAŞLARININ YARDIMINI ALDI

Mutlu, kiraladığı vinçle kız arkadaşının Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Mutlu'ya sürpriz konusunda yardımcı olan 2 arkadaşı, evin önünde 'Seni seviyorum' yazılı pankart tutarken, 2 arkadaşı da evin karşısındaki apartmanın çatısından 'Benimle evlenir misin' yazılı pankartı sallandırdı.

Evlilik teklifi için vinç kiraladı

VİNCİN TEPESİNE ÇIKTI, İKİNCİ KATA YÜKSELDİ

Sürpriz teklif için yapılan hazırlıklar tamamlanınca Eren Mutlu, elinde çiçekle vincin sepetine binerek, 21 yaşındaki kız arkadaşı Elif Naz'ın ikinci kattaki evine doğru yükseldi. Arkadaşlarının çağırması üzerine balkona çıkan Naz, vinç sepeti içinde erkek arkadaşını görünce şaşırdı. Bu sırada sokak üzerindeki araçta müzik açılırken, sokağın diğer köşesinde ise havai fişekler patlatıldı.

Evlilik teklifi için vinç kiraladı

 

BİR ANDA YÜZÜĞÜ ÇIKARDI

Elindeki çiçek buketini kız arkadaşına veren Eren Mutlu, cebinden yüzüğü çıkardı. Mutlu, Elif Naz'a "Benimle evlenir misin?" diye sorduğu sırada aşağıdakiler de alkışlamaya başladı. "Evet" cevabını alan Mutlu, yüzüğü Naz'ın parmağına taktı. Daha sonra aşağı inen çift, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

Evlilik teklifi için vinç kiraladı

"FARKLI BİR TEKLİF YAPMAK İSTEDİM"

'Evet' cevabını aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Eren Mutlu, “Farklı bir teklif yapmak istedim. Kimler ne yapmış diye internetten araştırma yaptım. Arkadaşlarımla da bu konuyu görüştük. Buna benzer teklifler daha önce yapılmış, ancak bizimki daha farklı oldu. Sanırım oldu ve evet cevabını alabildim." dedi.

Evlilik teklifi için vinç kiraladı

"ŞANSLI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Böyle teklif beklemediğini dile getiren Elif Naz ise “Böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmemiştim. Balkonda birden karşımda görünce çok şaşırdım. Çok mutluyum ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum." diye konuştu.

Evlilik teklifi için vinç kiraladı

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