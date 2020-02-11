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Evlilik vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı

Gaziantep’te görücü usulüyle tanışıp, imam nikâhıyla evlendiği Tuğba Ö. ile ailesi tarafından 27 bin 500 TL dolandırıldığını öne süren Engin A., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DHA | 11.02.2020 - 09:35..
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Çorum'da pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Engin A, evlenmek için bir tanıdığının aracılığıyla Gaziantep'e götürüldü.

GELİNİN ANNESİ 10 BİN TL BAŞLIK PARASI ALDI

Gittiği evde evleneceği Tuğba Ö. ile tanışan Engin A., genç kızla bir süre baş başa görüştü. Çift kısa sürede tanışarak, evlilik kararı aldı. Bunun üzerine Tuğba Ö.’nün annesi, damat adayının ailesinden 15 bin TL başlık parası talep etti.

Yapılan pazarlık sonucu Engin A. ve ailesi, 10 bin TL başlık parasında anlaştı.

Evlilik vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı

TANIŞTIRAN KADINA DA 10 BİN TL ÖDEDİ

Daha sonra ziynet eşyası almak için Tuğba Ö. ile alışverişe çıkan Engin A, genç kız için 7 bin 500 TL değerinde yüzük, küpe, bilezik gibi ziynet eşyası da satın aldı.

Engin A., genç kızla tanışmasına vesile olan 'Ayşe' isimli kadına da 10 bin TL ödedi.

DİNİ NİKAH YAPTILAR

Engin A. ve ailesi, daha sonra Tuğba Ö.’yü alarak düğün için Çorum’a döndü. Düğün hazırlıklarına başlayan çifte, dini nikâhı kıyıldı. Dini nikahın üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından Tuğba Ö., iddiaya göre, kardeşinin trafik kazası geçirdiğini belirterek, Gaziantep’e gitmesi gerektiğini söyledi.

ZİYNET EŞYALARINI ALARAK KAÇTI

Damat adayının izni üzerine genç kız, ziynet eşyalarını da yanına alarak Çorum’dan ayrıldı. Tuğba Ö.'nün geri dönmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine Engin A., dolandırıldığını anladı.

Evlilik vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Engin A., toplam 27 bin TL dolandırıldığı gerekçesiyle Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Konuyu inceleyen savcılık, suç yerinin Gaziantep olduğu gerekçesiyle dosyayı Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

"TEMİZ VE MUTLU BİR YUVA İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Söz yüzükleri taktıklarını, ancak bir süre sonra gelin adayına ulaşamadığını anlatan Engin A., "Evleneceğim Tuğba Ö. ile ayrı bir odaya girdik ve evlilik konusunda konuşmalar yaptık. Kendisine temiz mutlu bir yuva istediğimi söyledim. Söz yüzüklerini taktıktan sonra Çorum’a hep beraber döndük, aradan iki gün geçti ve Tuğba’ya sürekli telefonlar gelmeye başladı. Ağabeyinin kaza geçirdiği söyledi, otobüsle gönderdik. Şimdi hiçbirine ulaşamaz olduk, aradan 5 ay geçti ve ardından da savcılığa gidip dolandırıldığım için suç duyurusunda bulundum. Dolandırıcıların bulunup cezalandırılmasını istiyorum.” dedi.

Evlilik vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı

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