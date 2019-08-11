Evlilik vaadiyle dolandıran 3 kişi gözaltına alındı

Amasya'da oturan F.G. (59), bir aracı vasıtasıyla Gaziantep'te F.E. adlı kadınla tanıştı.

BANYOYA GİRDİ, ÇIKTIĞINDA BULAMADI

Kadının yakınlarına 8 bin TL veren F.G., imam nikahı kıydığı F.E.'yi Amasya'ya getirdi. Evde duş almak için banyoya giren F.G., çıktığında genç kadını bulamadı. Kadının 13 bin TL değerindeki altın ve bin TL ile cep telefonunu alarak kayıplara karıştığını anlayan F.G., polise başvurarak şikayetçi oldu.

23 SUÇTAN KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri F.E.'nin, kentten M.K. (28) ve A.P. (34) ile kaçtığı belirledi. Şüpheliler Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Evli ve 3 çocuk annesi F.E.'nin, çeşitli suçlardan 23 kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.