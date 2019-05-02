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Evren düşünülenden daha hızlı bir şekilde genişliyor

Hubble teleskobunun elde ettiği verilere göre evren şimdiye kadar tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde büyüyor.

Haber Merkezi | 02.05.2019 - 17:07..
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Bilim insanları uzun zamandır evrenimizin genişlediğini biliyorlar, ancak Hubble Uzay Teleskobu'ndan gelen yeni veriler, bu genişlemenin daha önce tahmin edilenden çok daha hızlı gerçekleştiğini gösteriyor. Gökbilimciler, yakın bir galaksideki yıldızların hareketlerini izleyerek, evrenin beklenenden yüzde 9 daha hızlı büyüdüğünü hesapladı.

Hubble sabiti ismiyle anılan Evren’in genişleme hızına odaklanan gökbilimciler, evrenin tahmin edilenden yüzde 9 daha hızlı genişlediğini ortaya çıkardı.

Evren düşünülenden daha hızlı bir şekilde genişliyor

HUBBLE SABİTİ NEDİR?

Bir galaksinin Dünya'dan olan uzaklığıyla, Dünya'dan uzaklaşma hızı arasındaki orana Hubble Sabiti deniyor. Hubble, 1929'da bilim insanlarını oldukça şaşırtacak bir gözlemde bulundu. Gözleme göre bir galaksi Dünya'dan uzaklaştıkça uzaklaşma hızı da buna bağlı olarak artıyordu. Kuramsal görüşler sonucu ortaya konmuş ve gözlemlerle doğrulanmış olan bu bilgi, genişleyen evren modelinin ilk kanıtı olarak gösteriliyor.

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