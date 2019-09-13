Evren, varsayılandan 2 milyar yıl daha genç olabilir

Edwin Hubble, 1929 yılında yaptığı gözlemlerde, gök cisimlerinin uzaklıkları ve uzaklaşma hızları arasındaki bağlantıyı inceledi. Elde edilen sonuçlara göre ise bir gezegen, bizden ne kadar uzaktaysa hızı da bir o kadar artıyordu. Bu doğru orantı, daha sonra Hubble sabitinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Hubble, daha sonra elde ettiği Hubble sabiti ile evrenin genişleme formülü olan V= H.d bağlantısını ortaya çıkardı.

V: Bir galaksinin dünyadan uzaklaşma hızı

H: Hubble sabiti

d: Galaksinin dünyaya olan uzaklığı

O zamanlar teknolojinin yeteri kadar gelişmemiş olması nedeniyle Hubble sabitinin değeri hesaplanamadı. Ancak günümüzde gelişen teknoloji sayesinde şu anda bu sabit yaklaşık olarak 70 km/s / megaparsec olarak hesaplanıyor. 1 megaparsec ise yaklaşık olarak 3 milyon ışık yılına denk geliyor.

Eğer kafanız biraz karıştıysa, şu anda 70 km / s / megaparsec olarak kullanılan Hubble sabitini size şöyle açıklayalım: Dünya'dan 3 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksi, Dünya'dan saniyede 70 kilometre hızla uzaklaşıyor.

Hubble sabiti grafiği:

Almanya'da Max Plank Enstitüsü'nde görevli bilim insanı Inh Jee liderliğindeki ekibin, Hubble Sabiti'ni 82,4 kabul ederek yaptığı hesaplama, evrenin 13.7 değil yaklaşık 11.4 milyar yıl yaşında olabileceğini ortaya koydu.

Jee ve ekibinin, bu hesaplamayı evrenin daha hızlı genişlediği teorisine dayanarak yaptığı belirtildi. Hubble Sabiti 70 varsayılarak evrenin 13.7 milyar yıl yaşında olduğu hesap ediliyor ve bu hesap genel kabul görüyor.

Evrenin varsayılandan daha hızlı genişlemesi, mevcut durumuna daha çabuk ulaştığı, dolayısıyla daha genç olduğu anlamına geliyor.

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