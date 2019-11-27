Evrenosoğlu'nun cenazesinde kendilerinden geçenler oldu

ABD'nin Virgina Eyaleti Norfolk kentinde, tedavi gördüğü hastanede, solunum yetmezliği sebebiyle ölen ve kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak bilinen, mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı (MİHR) Başkanlığını yapan İskender Erol Evrenosoğlu, memleketi Bursa'da defnedildi.

CENAZEDE KENDİLERİNDEN GEÇTİLER

Cenaze, sivil polislerin yer aldığı konvoyla, Hamitler Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracının mezarlığa girmesiyle, bazı kişilerin feryat ettiği duyuldu. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenazede, bazı kişiler kendilerinden geçti.

Sahte Peygamberi Bursa'da 3 bin kişi uğurladı VİDEO



