Evsiz kadın bir anda tüm dünyanın dikkatini çekti

Los Angeles metrosunda arya söylediği videosu internete düşen evsiz kadına gün doğdu.

Evsiz Rus Emily Zamourka’ya büyük bir albüm teklifi yapıldı.

Grammy adayı olan yapımcı Joel Diamond, ‘metro sopranosu’na klasik ve elektronik dans müziği karışımı bir albüm teklif ettiğini duyurdu. TMZ’ye konuşan Diamond, 1973 yılında kurduğu Silver Blue Records kayıt şirketi çatısı altında yapılacak albümün adının ‘Paradise’ (Cennet) olacağını söyledi.

Evsiz soprano Emily Zamourka metroda arya söyledi İZLE

HAYRANLARI ARTTI

Los Angeles Emniyet Müdürlüğü tarafından opera söyleyen kadının videosu internette yayılınca 52 yaşındaki Zamourka’nın hayranların birden bire çoğaldı.

"KİMSEYE YÜK OLMAK İSTEMİYORUM"

20 yıldan uzun bir süre önce ABD’ye taşınan, keman piyano dersleri verirken hastalanan Zamourka için yardım kampanyası da başlatıldı. Bir kampanyada 59 bin dolar, diğerinde de 33 bin dolar para toplanırken, sokaklarda yaşayan Zamourka, “İnsanların benim için üzüldüklerini hissediyorum ama hiç kimseye yük olmak istemiyorum.” dedi.