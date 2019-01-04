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Exxon Mobil sondaj gemisi arızalandı

Akdeniz'de tek taraflı doğalgaz arama faaliyetine kalkışanlar başarısızlığa uğradı.

DHA | 04.01.2019 - 15:33..
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Rum yönetimi adına Doğu Akdeniz'de bulunan 10'uncu parselde sondaj çalışmaları yapan Amerikan Exxon Mobil ile Katar Petroleum şirketine ait 'Stena Icemax' adlı sondaj gemisi arızalandı.

GEMİDE CİDDİ ARIZA MEYDANA GELDİ

Arıza nedeniyle çalışmalara 10 gün ara verildi. Gemide ciddi bir arıza meydana geldiğini yazan Rum basını, Rum Enerji Bakanlığı ile Exxon Mobil şirketinin konuyla ilgili açıklama yapmadığını belirtti.

Exxon Mobil sondaj gemisi arızalandı

DOĞALGAZ BULAMADILAR

Fileleftheros gazetesi, Stena Icemax'ın arızanın önemli bir mekanik-elektronik arıza olduğunu ve sondaj çalışmasının kritik aşamalarından birinde meydana geldiğini yazdı. Rum Politis gazetesi de, "Devam eden çalışmalarda henüz doğalgaz tespit edilemedi" diye yazdı.

16 KASIM'DA TEK TARAFLI ÇALIŞMALARA BAŞLADILAR

Amerikan Exxon Mobil ile Katar Petroleum'u, 16 Kasım'da Rum yönetimince tek taraflı ilan edilen 'Münhasır Ekonomik Bölge' içerisindeki 10'uncu parselde bulunan 'Delfini' bölgesinde doğalgaz bulmak için sondaj çalışmalarına başlamıştı.

Ankara, Rumların tek taraflı yaptığı sondaj çalışmalarına sert tepki göstermişti.

Exxon Mobil sondaj gemisi arızalandı

 

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