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Eyfel Kulesi'ndeki orijinal merdivenin bir kısmı satıldı

Fransa Paris'te bulunan ve dünyanın en çok bilinen yapılarından olan Eyfel Kulesi'nin orijinal merdiveninin bir kısmı, 169 bin euroya alıcı buldu.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 09:49..
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Milyonlarca ziyaretçiyi Fransa Paris'e çeken Eyfel Kulesi'nin orijinal merdiveninden spiral bir parça, müzayedede satışa sunuldu.

1889 yılında inşa edilen spiral merdiven, şehrin en ünlü yapıtının ikinci ve üçüncü katlarından başlayan orijinal merdivenin bir parçasıydı.

Eyfel Kulesi'ndeki orijinal merdivenin bir kısmı satıldı

AÇIK ARTIRMAYLA ALICI BULDU

Merdiven, 1983 yılında üst katlara bir asansör inşa edilmesinden sonra söküldü. Daha sonra 24 bölüme ayrıldı. Açık artırmaya çıkan merdivenin 500 bin euroya kadar alıcı bulabileceği söyleniyordu. Ancak parça 169 bin euroya satıldı.

Eyfel Kulesi'ndeki orijinal merdivenin bir kısmı satıldı

TARİHİ ÖNEMİ BÜYÜK

1920'lerden sonra Fransa'da ortaya çıkan art deco akımı konusunda uzman olan Cecila Tajan, Eyfel Kulesi'nin yabancıları şaşırtan bir anıt ve teknik ilerlemeyi, modernliği simgeleyen tarihsel bir parça olduğunu söyledi.

Eyfel Kulesi'ndeki orijinal merdivenin bir kısmı satıldı

Eyfel Kulesi'ndeki orijinal merdivenin bir kısmı satıldı

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