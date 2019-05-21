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Eyfel Kulesi'ne tırmanan şahıs indirildi

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Eyfel Kulesi'ne tırmanıp 6 saat boyunca kuleden inmeyen şahıs, itfaiyeciler tarafından indirildi.

Haber Merkezi | 21.05.2019 - 00:31..
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Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişi Eyfel Kulesi'ne tırmanırken görüldükten sonra kule ve çevresi boşaltılmıştı.

Eyfel Kulesi'ne tırmanan şahıs indirildi

6 SAAT BOYUNCA ORADA KALDI

Eyfel Kulesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, insanlardan bir sonraki bildirime kadar ziyaretlerini ertelemeleri istenmişti.

Eyfel Kulesi'ne tırmanan şahıs indirildi

Yerel saatle 16.00'da 324 metre yükseklikteki kulenin üçüncü katına tırmanan şahıs, saat 22.00'de itfaiyeciler tarafından indirildi.

Eyfel Kulesi'ne tırmanan şahıs indirildi

6 saat boyunca Eyfel Kulesi'nde asılı kalan adamın, tırmanma nedeni henüz bilinmiyor.

Eyfel Kulesi'ne tırmanan şahıs indirildi

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