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Eyfel Kulesi'nin ışıkları Yeni Zelanda için söndü

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler, Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nin ışıkları söndürülerek anıldı.

AA | 16.03.2019 - 08:35..
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Kentin simgesi Eyfel Kulesi'nın ışıkları, Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına kapatıldı.

EYFEL KULESİ YASTA

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun talimatıyla gece yarısı ışıkları söndürülen kule, karanlığa büründü.

Hidalgo, kişisel sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin, "Nefret, Müslüman oldukları için kadınları, erkekleri ve çocukları bir kez daha öldürdü. Parisliler adına, Yeni Zelanda halkına, Christchurch sakinlerine ve Müslüman topluma başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Eyfel Kulesi'nin ışıkları Yeni Zelanda için söndü

Kulenin ışıkları daha önce de birçok ülkede terör saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin anısına karartılmıştı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında, 49 kişi yaşamını yitirmişti.

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