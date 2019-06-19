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Eylem hazırlığındaki 12 PKK'lı İzmir'de yakalandı

İzmir’de, PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda kentte bombalı ve molotoflu eylem hazırlığında olan 12 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak sorguya alındı.

İHA | 19.06.2019 - 10:40..
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, sabah saatlerinde bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonun düğmesine bastı.

Önceden belirlenen adreslere tek tek baskın yapan güvenlik güçleri, 12 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütüne finansman sağlayan, kırsal bölgelere eleman temin eden, örgüt elebaşı için açlık grevinde bulunan, örgüt mensuplarının ailelerine maddi olanaklar sağlayan ve kent merkezi ile ilçelerde terör örgütünün illegal yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) adına illegal faaliyet yürüten mensuplarının molotoflu ve bombalı eylem hazırlığında olan kişiler oldukları tespit edildi.

12 KİŞİ SORGUYA ALINDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. 12 kişinin, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürüyor.

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