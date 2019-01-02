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Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı

Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve yılbaşında eylem planlayan Fas uyruklu kadın ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişi, Kayseri'de gözaltına alındı.

AA | 02.01.2019 - 14:26..
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Kayseri'de, yılbaşında eylem planladıkları öne sürülen, DEAŞ üyesi Fas uyruklu kadın ve imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve Kayseri'de yılbaşı etkinliklerinde eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen terör örgütü DEAŞ üyesi Murat Y. ile birlikte yaşadığı Fas uyruklu Nadia N.'yi gözaltına aldı.

ÖRGÜTSEL  MATERYALLER BULUNDU

Zanlıların ikametinde elde edilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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