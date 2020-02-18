Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takip ettikleri PKK/KCK terör örgüt mensubu H.D. (31) ve F.K. (26) isimli iki kişiyi yakaladı.

5 KİLO PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların yapılan sorgulamasının ardından Nilüfer'e bağlı Çalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana patlayıcı gömdükleri belirlendi. Ormanlık alanda bomba arama köpeği ile birlikte yapılan arama sonrasında toprak altında gömülü 5 kilo 50 gram patlayıcı madde ele geçirildi.

4 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çok kapsamlı sürdürülen soruşturma sonrasında şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen N.E. ve B.K. isimli 2 şahıs daha Kocaeli ve Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı.

Eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensubu 4 kişi tutuklandı VİDEO