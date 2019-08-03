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Eylem için Suriye sınırından giren terörist yakalandı

Haseke kentine bağlı Rasulayn ilçesinden sınırı geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD'li terörist E.T., Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

DHA | 03.08.2019 - 01:15..
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Büyük şehirlerde eylem yapmak üzere Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/PYD'li  E.T. isimli terörist jandarma ekipleri tarafından Ceylanpınar'da yakalandı.

BÜYÜK KENTLERDE BOMBALI SALDIRILAR YAPACAKTI

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen teröristte yapılan aramalarda sırt çantasında yüklü miktarda dolar ele geçirildi. Teröristin yapılan sorgulamasında ise Türkiye'nin farklı metropollerinde çeşitli bombalı eylemler için geldiğini itiraf ettiği öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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