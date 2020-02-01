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Fransa'da eylemciler siyasetçilerin gittiği restoranı bastı

Eylemcilere mekanda çalışan garsonlar engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Eylemcilerin "Macron istemese de, daha iyi bir dünya için buradayız." dedikleri duyuldu.

İHA | 01.02.2020 - 15:20..
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Fransa'nın Lyon kentinde emeklilik reformu karşıtı eylemciler, Fransa'nın elit sosyetesi ve siyasetçilerinin uğrak yeri olan Le Cercle de l'Union restoranını bastı.

RESTORAN ÇALIŞANLARI ÇIKARAMADI

Restoranda özellikle sağcı siyasetçilerin olduğu bilgisini alan eylemciler, marşlar eşliğinde mekana girdi. "Macron istemese de, daha iyi bir dünya için buradayız." diyen eylemcileri, restoran çalışanları karşı çıkmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Fransa'da eylemciler siyasetçilerin gittiği restoranı bastı İZLE

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun destek gördü. "Bu tür eylemleri tekrar etmeliyiz." diyen Fransızlara karşı bazıları "Çalışsaydınız, siz de o restoranda olabilirdiniz." paylaşımı yaptı.

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