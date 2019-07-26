Eylül ayında dünyaevine girecek olan genç boğuldu

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Mahallesi'ndeki tarlasını sulayan 23 yaşındaki Rıdvan Tunç, dengesini kaybedip, sulama kanalına düştü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Akıntıya kapılarak kaybolan Tunç'un cesedi, bir süre sonra çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Tunç'un cansız bedeni otopsi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürülürken; genç adamın yakınları haberi alır almaz geldikleri olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

EYLÜL'DE EVLENECEKLERDİ

Rıdvan Tunç'un geçen şubat ayında Adana'da yaşayan Seren Akbulut ile nişanlandığı, eylül ayında da düğün yapacağı belirtildi.