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Eymen'i son kez gören apartman görevlisi konuştu

Cani annenin sevgilisi tarafından minik Eymen'in başka bir şehre gönderildiği yalanına tanıklık eden apartman görevlisi, "Anne zaten sinirli birisiydi. Gördüğümde gözünün altı mordu" dedi.

DHA | 03.09.2019 - 11:03..
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Eymen'i son kez gören apartman görevlisi konuştu

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin sır perdesi bir bir aralanıyor.

5 yaşındaki Eymen... Annesi ve onun sevgilisi tarafından feci şekilde dövülerek öldürüldü.

Bu cinayet, çok daha öncesinden sinyallerini verdi. Hem kadının komşuları hem oturduğu apartmanın görevlisi hem de Eymen'in halası, böyle bir olayın yaşanabileceğine dair endişeliydi.

YEMEK YERKEN ACI ÇEKTİĞİ VİDEO KAHRETTİ

Komşular sürekli evden sesler yükseldiğini dile getirirken, Eymen'in halası cani annenin çektiği videoda bir tuhaflık olduğunun farkındaydı.

Minik Eymen'in ölmeden önceki son görüntüleri İZLE

CİMER'E ŞİKAYET MEKTUBU

Önce CİMER'e bir şikayet mektubu yazıldı. Burada olan biten anlatıldı. Sonra Eymen, Sosyal Hizmetler bünyesine alındı. Ancak cani anne, evladına rahatlıkla bakabileceğini söyleyip, onu geri aldı.

Şiddet işte bundan sonra başladı. Minik bedeni sürekli şiddet gören Eymen, oturduğu apartmanın görevlisinin dikkatinden kaçmadı.

Eymen'i son kez gören apartman görevlisi konuştu

SEVGİLİSİ APARTMAN GÖREVLİSİNİ DE KANDIRDI

Eymen'in öldürüldüğü apartmanda çalışan Ramazan Çağlar, cani annenin sevgilisi S.E.'nin, Eymen'i Eskişehir'deki yakınlarının evine götürüp bıraktıkları yalanını söylediğini aktardı. Çağlar, olaydan önce küçük çocuğu bahçede oynarken gördüğü sırada, gözünün altının mor olduğunu fark ettiğini söyledi.

Eymen'i son kez gören apartman görevlisi konuştu

Ramazan Çağlar

"ANNEM BENİ KALDIRIP YERE ATTI"

Çağlar, "Ben de gözünün altına ne olduğunu sordum. Yılda bir aylığına gelen küçük çocuk da bana 'Annem beni kaldırıp yere attı' dedi. O anda çok üzüldüm. Bu olay ortaya çıkmadan önce polis geldi. Aileyi sordu. Ben de bunun üzerine S.E.'yi aradım. O ilk önce bana çocuğu Eskişehir'deki yakınlarının yanına götürüp bıraktığını söylemişti. Sonrasında ise S.E. bana bu kez 'Eymen'i annesi dövmüş, polise ihbarda bulunmuşlar. O da çocuğu alıp kaçmış. Ben de yerlerini bilmiyorum" dedi. Meğer çocuk öldürülmüş. Anne zaten sinirli birisiydi." dedi.

Eymen'i son kez gören apartman görevlisi konuştu

ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI, KARDEŞ SERBEST KALDI

Öte yandan cinayetin ardından gözaltına alınan, savcılık tarafından adliyeye sevk edilen cani anne M.D. ve sevgilisi S.E., tutuklandı. Ağabeyine yardım ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan kardeş E.E. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.

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