Eymen'in annesinin sosyal medyadan paylaştığı video

İzmir’in Buca ilçesinde cesedi tandırdan çıkan minik Eymen’in ölümünün yankıları sürerken, ortaya çıkan gelişmeler ise kan donduruyor.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIM

Talihsiz çocuğun cesedi poşete bağlı şekilde tandırdan çıkarılırken, sevgilisi S.E. ile birlikte Eymen’i öldürüp tandıra koyan anne M.D.’nin geçmiş yıllarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım şok etti.

"BUNU YAPANA İNSAN DEMİYORUM"

2018 yılında anne M.D.'nin sosyal medya hesabında "Bunu yapabilecek kişiye insan diyemiyorum, siz ne dersiniz bilemiyorum." diyerek bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Oğlu Eymen'i öldüren annenin yaptığı şok paylaşım İZLE

KEDİLER KURTULDU

M.D.’nin paylaştığı videoda poşetlere konulan kedi yavrularının bir kuyuya atıldığı ve bir şahsın kuyuya inip kedileri kurtardığı görülüyor.

EYMEN'İN ELLERİ VE KOLLARI BAĞLIYDI

Bu paylaşımdan yaklaşık 1 sene sonra M.D.’nin oğlu Eymen’in cesedi, elleri ve kolları bağlı, poşete sarılı halde tandırdan çıkarıldı.

Minik Eymen'in ölmeden önceki son görüntüleri İZLE