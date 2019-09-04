Eymen'in cenazesi için araç vermediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya olacağız, ya öleceğiz

1 ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden Anıtkabir'e ziyaret ABD tarafından Ankara Büyükelçiliği'ne atanan David Satterfield, Anıtkabir'i ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

2 Eşi ile kayınbiraderini öldürecekti, annesi yakalattı Aksaray'da telefonda tartıştığı, bir süre önce evi terk eden eşi ile kayınbiraderini öldürmek için yola çıkan şahıs, annesinin ihbarı üzerine yakalandı.

3 Yazar Güneş Altunkaş, ikinci kitabını müjdeledi Güneş Altunkaş, ilk romanı “Kapının Ardındaki Ben” için dizi/film teklifleri alırken, bir yandan da ikinci kitabını yazmaya başladı bile…

4 Yastıklar nasıl yıkanır İnsanlar genellikle yastıklarının temizliğini görmezden gelirler; fakat bu atlamamanız gereken, oldukça önemli bir noktadır. İşte yastıkların doğru şekilde yıkanması konusunda profesyonel ipuçları.

5 Ben Arfa: F.Bahçe beni heyecanlandıramadı Fenerbahçe dahil birçok takımla görüşen ancak hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan Ben Arfa, "Beni heyecanlandıran bir teklif almadım" dedi.

6 Eşinin boğazından bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan iki çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.