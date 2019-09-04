İzmir’in Buca ilçesinde kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Eymen Sadık D.’nin cesedi, dövülerek öldürüldükten sonra atıldığı tandırda 4 gün önce ortaya çıkmıştı.
MİNİK BEDEN KÜÇÜK TABUTLA GELDİ
İzmir’de yakınlarına teslim edilen Eymen’in cenazesi için cenaze aracının ücretsiz olarak tahsil edilmediği belirtildi. Küçük çocuğun cenazesi ufak tabutla birlikte yakınlarının otomobilinin bagajına konuldu.
Eymen'in cenazesi için araç vermediler VİDEO
GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Tüm yol boyunca anneanne ve yakınları ile birlikte getirilen Eymen’in cenazesi Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna koyuldu. Cenazenin otomobilden alındığı sırada görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösteren anneanne Dilek Ç., “Lütfen gidin, İstemiyorum. Neden çekiyorsunuz. Zamanında yapsaydınız.” dedi.